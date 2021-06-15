Москва, , 12:23 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Соглашением предусматривается, что стороны в соответствии с соглашением, национальным законодательством и международными договорами, участниками которых они являются, сотрудничают в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.

Стороны обязуются установить уголовную ответственность за киберпреступления. При этом Россия настаивает на оговорке, согласно которой страна будет ряд киберпреступлений считать административными правонарушениями, а часть — уголовными преступлениями.