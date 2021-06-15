Кострома, 15 июня, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Костромской области растёт заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона по противодействию распространениякоронавируснойинфекции.

Наталья Диева Маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: рост заболеваемости и смертности — все новости»

Число регистрируемых случаев заболевания с конца прошлой недели выросло с 30−35 до 44 в сутки. Количество пациентов в больницах, находящихся в тяжелом состоянии, также возросло до 20.

По данным оперативного штаба на 15 июня в «коронавирусных» стационарах Костромской области находятся 184 пациента, 1617 человек лечатся на дому. За все время пандемии в регионе инфекцию выявили у 22 063 костромичей, 19 762 из них выздоровели и 500 — скончались. Прививки от коронавируса в общей сложности сделали 75,8 тысячи человек. Число граждан, завершивших вакцинацию, не указывается.

Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин отметил, что заболеваемость растёт за счёт активного населения в возрасте от 30 до 45 лет. Специалист связывает тенденцию с началом периода летних отпусков. Также Кокоулин заявил, что на ближайшем заседании оперативного штаба в области примут «дополнительные меры ограничения для населения».