Петрозаводск, 15 июня, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 4500 доз. Это произошло после того, как 12 июня вакцина закончилась во всех мобильных прививочных пунктах, включая прививочный пункт в ТРЦ «Лотос Плаза». Об этом 15 июня сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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По его словам, вся вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, поступающая в Карелию по линии Минздрава России, немедленно распределяется по медицинским организациям и сразу же используется. Темпы вакцинации в республике — одни из самых высоких в стране.

«В Минздрав Карелии стали поступать обращения граждан, которые не смогли привиться против ковида. В тот же день [12 июня], поздно вечером, в Карелию поступила очередная партия «Спутника V» — 4500 доз, и «Карелфармом» сразу же началась доставка вакцины в прививочные пункты, — отметил региональный министр. — С 13 июня в «Лотос Плаза» возобновили вакцинацию».

Отметим, всего с начала пандемии в Карелии выявлен 48 249 инфицированных, в том числе 4490 зараженных детей. Из них 46 459 человек уже выздоровели, в том числе 61 из ранее зараженных был выписан по выздоровлению за последние сутки. От COVID-19 за время пандемии скончалось 587 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. Таким образом летальность от COVID-19 в регионе составила 1,21 (2,43 в среднем по РФ).

Доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в стационарах Карелии составляет 8,8%. В настоящий момент под присмотром врачей там лечатся 424 человека. Состояние 53 из них оценивается как тяжелое, ещё у семи — крайне тяжелое, они находятся на ИВЛ.