Берн, , 12:21 — REGNUM Власти Швейцарии ввели с 15 июня ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Федерального департамента обороны Швейцарии Стефан Хофер.

«Меры об ограничении воздушного пространства вступили в силу сегодня (15 июня) и будут осуществляться до 17:00 по местному времени (18:00 по мск) 17 июня», — сказал он.

Функции воздушной полиции будут осуществлять Военно-воздушные силы Швейцарии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, начнётся в 13:00 (14:00 мск) по местному времени. Российский лидер приедет в Женеву 16 июня и его на вилле La Grange встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, а затем туда также прибудет Байден.

Переговоры запланированы из трёх частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и продолжение переговоров. Затем президенты двух стран по отдельности выступят на пресс-конференциях, а по окончании саммита Путин встретится со своим швейцарским коллегой.

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