Санкт-Петербург, 15 июня, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с вопросом о целесообразности и порядке ревакцинации от коронавируса для тех, у кого после поставленной несколько месяцев назад прививки критически сократился уровень антител.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсесетра во время вакцинация от коронавируса

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По словам депутата, некоторые граждане, которые вакцинировались ещё в начале года, сообщают, что в настоящее время количество антител в их организме упало ниже необходимого для защиты от коронавируса уровня.

При этом Минздрав рекомендует делать ревакцинацию только по направлению лечащего врача, если тот определит показания для этого.

«Тем не менее, многие граждане принимают самостоятельное решение и идут на повторную вакцинацию. В связи с этим прошу Вас разъяснить целесообразность самостоятельной ревакцинации и дать свои рекомендации по этому вопросу», — написал депутат министру.

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По данным на 12 июня — а более свежих цифр власти пока не предоставили — в Петербурге хотя бы первую дозу прививки от коронавируса сделали более 745 тыс. человек.