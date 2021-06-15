Киев, 15 июня 2021, 12:23 — REGNUM Украина может получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО в 2022 году. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Кулеба прокомментировал декларацию, принятую в ходе саммита НАТО.
Министр отметил, что Украина выполнила и продолжает выполнять достаточно реформ для получения ПДЧ.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна не должна проситься в НАТО, её должны сами пригласить в альянс.
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