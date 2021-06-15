Киев, , 12:23 — REGNUM Украина может получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО в 2022 году. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Кулеба прокомментировал декларацию, принятую в ходе саммита НАТО.

«Если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнёрам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И наилучшее такое действие — предоставление Украине ПДЧ в 2022 году», — написал он.

Министр отметил, что Украина выполнила и продолжает выполнять достаточно реформ для получения ПДЧ.

«Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы на Украине используют как оправдание, для сокрытия своего нежелания раздражать Россию», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна не должна проситься в НАТО, её должны сами пригласить в альянс.

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