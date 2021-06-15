Москва, , 12:12 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве братьев и сестер учиться в одном образовательном учреждении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Прописывается, что ребенок имеет право на преимущественный прием на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат или сестра, независимо от того, проживают ли все они в одной семье и имеют ли все они общее место жительства.

Это право распространяется только на полнородных и неполнородных братьев и сестер. Семейным кодексом неполнородными признаются братья и сестры, имеющие общего отца или мать.

Сейчас приоритетное право при зачислении в первый класс имеют браться и сестры, однако воспользоваться таким правом они могут при условии, что живут вместе.

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