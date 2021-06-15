Москва, 15 июня 2021, 12:09 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, «отвязавший» получение диагностической карты при прохождении техосмотра от страхования автомобиля по ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.
Для получения полиса ОСАГО водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.
В случае одобрения Совфеда и поддержки президента РФ Владимира Путина закон вступит в силу 22 августа 2021 года.
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