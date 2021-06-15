История вопроса

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) первым появилось в США - в 1920-х годах как новый вид страхования. Уже в 1940-1950-х годах оно приобрело популярность в Европе. В России закон об ОСАГО вступил в силу 1 июля 2003 года, хотя предпосылки к нему были и в СССР, идея ввода такого закона обсуждалась еще в 1960-х годах.



В середине июля 2019 года стало известно, что в Госдуму правительством РФ внесён законопроект о либерализации ОСАГО. Им предлагается отменить ряд коэффициентов, а также позволить страхователю "использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения". Подобный гаджет даст водителю, установившему его, скидку на ОСАГО, если он аккуратен при вождении.



Также в России планируется поэтапная отмена коэффициентов мощности и территории: первые - с 1 октября 2020 года, вторые - с 1 января 2020 года. С начала 2020 года ожидается рост страховой суммы за вред жизни и здоровью - с 500 тыс. до 2 млн рублей. А в июне 2019 года на рассмотрение депутатам внесли законопроект, существенно повышающий штрафы за отсутствие у водителей ОСАГО.

