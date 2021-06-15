Киев, , 12:10 — REGNUM Вопрос о роспуске Верховной рады IX созыва на данный момент не актуален. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Я считаю, что распускать сегодня Верховную раду нет смысла с точки зрения стабильности. Если депутаты голосуют и работают — прекрасно. А если не будут работать, тогда нет смысла в работе Верховной рады … Депутаты должны работать», — сказал он.

Зеленский также повторил тезис о том, что в случае, если парламент не примет закон «об олигархах», президент может попросить поддержки у населения Украины на референдуме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал госкомпанию «Укрзализныця» банкротом и рассказал, как можно улучшить её финансовое положение.

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