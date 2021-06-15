Москва, , 12:04 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, предполагающий отвязку диагностической карты от полиса ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Согласно закону, страховщики не будут проверять факт прохождения технического осмотра.

Изменения содержать в законе о коммерческом присутствии иностранных страховых компаний стран-членов ВТО на территории России.

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного. Обязательным его хотят оставить для такси, грузовиков, автобусов.

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