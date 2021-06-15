Джакарта, , 12:03 — REGNUM Правительства Австрии и индонезийской провинции Центральная Ява изучают возможности сотрудничества в области образования, сообщает Antara.

«Я обсуждал с губернатором возможность сотрудничества в области профессиональных школ. Многие австрийские компании участвуют в обучении, и мы предлагаем это правительству провинции Центральная Ява», — заявил посол Австрии в Индонезии после встречи с губернатором Центральной Явы.

На встрече также обсуждались возможности сотрудничества в области искусства.

Стороны также обсудили развитие связей по линии малых и средних предприятий.

«Австрия как член Европейского союза поддерживает Индонезию, которая является частью международной программы COVAX», — заявил посол Австрии в Индонезии.