Ярославль, 15 июня, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подтвердил, что находится на учёбе в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом мэр рассказал на своей странице в Facebook.

Страница Владимира Волкова в Facebook Ярославская делегация в Дубае

«На этой неделе приступили к учёбе на базе школы управления «Сколково». Обучение по теме «Проектирование городской инфраструктуры: инновационные технологии в инфраструктуре города» проходит в Арабских Эмиратах. Здесь собрались управленческие кадры со всей страны: от Нальчика до Южно-Сахалинска. Место учёбы выбрано неслучайно, именно Эмираты являются примером высокотехнологической урбанистической мысли. Надеюсь, что полученный опыт и некоторые задумки мы сможем реализовать и в Ярославле», — написал Владимир Волков.

Как уточнил сам градоначальник, вместе с ним на обучение отправились также главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов и начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. Мэр полагает, что учёба — это часть жизни любого человека.

«Получение нового опыта и новых знаний ― неотъемлемая часть нашей жизни, нашей работы. Без этого мы не можем идти вперёд, развиваться, строить планы и воплощать их», — написал Владимир Волков.

Всего по совместной программе бизнес-школы «Сколково» и ВЭБ. РФ обучение пройдут 30 мэров крупнейших российских городов.