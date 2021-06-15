Москва, , 12:06 — REGNUM Российские регионы продолжают сотрудничать с государствами Евросоюза и Норвегией, несмотря на санкционную политику Брюсселя в отношении Москвы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 15 июня на заседании Совета глав субъектов РФ.

«Несмотря на раскрученную Брюсселем санкционную спираль, продолжается взаимодействие по линии программ приграничного сотрудничества с государствами Евросоюза и Норвегией», — сказал глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, совокупный бюджет таких проектов — более €300 млн, а это серьёзная сумма. Также он отметил, что продолжается эффективное взаимодействие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Конгресс, уточнил он, остаётся площадкой с объединительной повесткой дня, эта структура СЕ избегает излишней политизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФАлександр Панкин предупредил о том, что России надо готовиться к новым санкциям.

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