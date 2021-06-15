Берлин, 15 июня, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фото Mercedes C-Class Cabriolet нового поколения. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes C-Class Cabriolet нового поколения

Ранее СМИ сообщали, что двухдверные модели C-Class могут исчезнуть из модельного ряда компании. Однако, судя по всему, это не так.

Кузов и откидная крыша автомобиля на фото полностью покрыты камуфляжем и облицовкой. Это говорит о том, что машина находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что Mercedes предложит для кабриолета мягкую крышу, как у SL. Вероятно, C-Class будет иметь тот же стиль, что и другие варианты этого класса.

В моторной линейке автомобиля будут такие же дизельные моторы, что и у седана и универсала. Также новинку могут оснастить агрегатами от спортивного подразделения AMG.

Напомним, лимузин Mercedes-Maybach S-Class с двигателем V12 для авторынка России будет оснащен девятиступенчатой коробкой «автомат» и приводом 4×4.

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