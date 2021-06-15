15 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Надир Керимов, , 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его страна предлагает выступить посредником в демаркации границ на спорной приграничной территории между Арменией и Азербайджаном.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров отметил: «Россия предложила помощь с демаркацией границы. С этой целью Москва также предложила Азербайджану и Армении создать совместную комиссию. Россия может участвовать в этой комиссии в качестве посредника или консультанта».

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за пограничного конфликта не удалось достигнуть результата по переговорам с Азербайджаном, и отметил, что обратился к российскому лидеру Путину за помощью, в том числе за военной.

В азербайджанских социальных сетях одной из самых обсуждаемых тем стало отношение России к Армении.

Историк и писатель Рами комментирует эту новость, публикуя два следующих твита:

@saki552003: Соловьев — очень близкий к Кремлю человек. Он открыто поддерживал армянский сепаратизм в карабахской войне. Однако неизвестно, случайно ли он так оговорился, или он это сказал специально… Скорее всего, его слова проанализируют спецслужбы.

Никол Пашинян на передовых позициях Нагорно-Карабахской Республики Primeminister.am

@saki552003: В. Соловьев: «Россия на самом деле спасла Армению и армян. Если бы Россия не вмешалась, неизвестно, где бы остановилась азербайджанская армия».

Пользователь с ником David Budd отвечает на это сообщение двумя комментариями:

@The_DavidBudd: Азербайджанская армия с целью полного контроля спорного приграничного района Карагёль зашла на 5 км вглубь территории Армении и развернула свои войска в регионе.

@The_DavidBudd: Правительство Азербайджана сообщило, что войска переброшены к линии границы и что это ничего не значит. В то же время, после того как Армения проинформировала Россию об этой ситуации, правительство Азербайджана заявило, что Армении не следовало бы делать заявлений, которые могут усилить напряженность.

Пользователь по имени Эльчин отвечает на это следующим сообщением:

@Elin31034927: это азербайджанская земля, а не армянская земля, это раз, и это не какая-то там спорная территория. Если армяне не отступят, мы сами все разрулим и сделаем все, что потребуется.

Пользователь с ником Vani Lemi Lion отвечает Эльчину следующим образом:

@trylaylay: Вы так заявляете, как будто являетесь командным органом!

Журналист и аналитик Джейхун Аширов публикует три твита по этой теме:

@CeyhunAsirov: После заявления о прекращении огня многие события развиваются в пользу Армении… Сообщается, что в обмен на пленных была передана карта минных полей в Агдаме. Хотя в прошлом месяце сообщалось, что Агдам, где расположен российско-турецкий наблюдательный пункт, очищен от мин.

Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха Mil.ru

@CeyhunAsirov: #Армянское руководство в Нагорном Карабахе сделало русский язык вторым официальным языком.

@CeyhunAsirov: Конкретные шаги, которые нужно было предпринять задолго до этого:

снижение таможенных пошлин между Турцией и Азербайджаном (18%); открытие турецких лицеев и университетов в Азербайджане; установление разумных цен на авиабилеты; создание турецких баз в регионе.

Ученый Ахмед Шахидов публикует следующий комментарий:

@shahidovcom: Азербайджан и Россия проведут переговоры о строительстве 43-километрового участка, который пройдет от армянской части по Зангезуру. Причина, по которой Азербайджан будет вести переговоры с Россией, а не с Арменией, заключается в том, что армянские железные дороги принадлежат России.