Киев, , 11:56 — REGNUM Украинская государственная железнодорожная компания «Укрзализныця» является банкротом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Я видел полностью их математику… они банкроты», — рассказал он.

Зеленский добавил, что компания выплачивает старые кредиты, взятые под 12−13% в долларах, $200−300 млн ежемесячно.

По его словам, новому министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову поручено сделать так, чтобы предприятие-банкрот начало зарабатывать деньги.

«Не вижу большой проблемы, если в здания вокзалов зайдут большие ритейлеры. Чтобы там были магазины, кафе, кинотеатры…» — сказал Зеленский.

Напомним, ранее на балансе «Укрзализныци» обнаружили живых медведей. К осени 2021 года животных могут передать в один из зарубежных зоопарков.

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