Сеул, , 11:53 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён отложил свой визит в США, который был запланирован на конец июня. Об этом сообщает No Cut News со ссылкой на представителей министерства.

По мнению экспертов, перенос визита может быть связан с неопределённостью на Корейском полуострове. Пхеньян по-прежнему не комментирует новую северокорейскую политику США и не делает никаких заявлений об итогах саммита Южная Корея — США, прошедшего в Вашингтоне в мае.

Отметим, что Ли Ин Ён начал подготовку к визиту ещё в апреле. Он планировал встретиться с представителями Белого дома и Сената США, обсудив с ними ситуацию на Корейском полуострове, перспективы межкорейского и северокорейско-американского сотрудничества, а также санкций против Северной Кореи.