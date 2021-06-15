Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на ближайшем пленарном заседании, которое состоится в среду, 16 июня, назначит дату выборов депутатов Заксобрания седьмого созыва. Их предлагается провести в Единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров, Центральной избирательной комиссии РФ предстоит принять решение о продолжительности голосования.

«Считаю целесообразным установить трехдневный срок для волеизъявления граждан. Это будет гарантией того, что каждый петербуржец сможет своевременно воспользоваться своим активным избирательным правом», — заявил Макаров.

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По его мнению, «такая процедура в достаточной мере гарантирует честность, прозрачность и открытость процесса».

Ранее региональным законом было разрешено многодневное голосование на петербургских выборах и предусмотрена возможность отдать свой голос на придомовых территориях и в других местах вне избирательных участков.

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