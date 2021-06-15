Ярославль, 15 июня, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков проходит учёбу в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава города в этом году проходит обучение в бизнес-школе «Сколково». Учёба для городских управленцев организована самой школой совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Модуль «Проектирование городской инфраструктуры, инновационные технологии в инфраструктуре города» проходит в крупнейшем городе ОАЭ Дубае.

Владимир Волков не единственный из мэров, кто учится по этой программе в Дубае. Там уже побывали ряд других российских чиновников, в частности, мэр Челябинска Наталья Котова.

По информации портала YarNews, вместе с Владимиром Волковым на обучение отправились его заместитель Елена Паршина и главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. Ярославлем в отсутствие Волкова управляет заммэра Елена Новик.