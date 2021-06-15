Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, возглавивший новую партию «За Грузию», 15 июня отправился в Брюссель, чтобы провести там ряд рабочих встреч. Об этом сообщает пресс-служба партии на странице в соцсети Facebook.

«Сегодня в Брюссель отправились председатель политической партии «За Грузию» и член политсовета партии Кахабер Кемоклидзе. Они проведут встречи с членами Европарламента, сотрудниками службы внешней политики и безопасности ЕС, а также с председателем Евросовета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что запланированы встречи Гахарии с представителями НАТО и различных аналитических центров.

Напомним, Гахария ушёл в отставку 18 февраля, заявив, что таким образом он выступает против ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, которого обвиняют в организации в июне 2019 года беспорядков в Тбилиси. В конце мая Гахария основал партию «За Грузию».

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего премьер-министра Грузии обвинили во вмешательстве в дела церкви