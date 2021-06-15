Вячеслав Зиланов, 15 июня 2021, 12:42 — REGNUM Арктика, Северный Ледовитый океан все больше приковывают внимание не только пяти приарктических государств — России, США, Канады, Дании (в отношении Гренландии) и Норвегии — но и далеких от этого региона стран. Среди них, прежде всего, КНР, страны ЕС, Япония, Корейская Республика и многие другие.

Арктика
Арктика
Иван Шилов © ИА REGNUM

Вызвано такое внимание этих стран, прежде всего, открывающейся возможностью в связи с потеплением Арктики к круглогодичному использованию арктических морских пространств как надежной и безопасной транспортной системой, связывающей Европу и Азию. Не меньшее значение имеет и предстоящая масштабная разработка значительных запасов нефти и газа, располагающихся в недрах континентального шельфа арктических морей. Остаются насущными и такие важные вопросы, как сохранение жизненного уклада коренного населения в этих районах за полярным кругом, а также охраны арктической среды и ее морских экосистем.

Кроме того, для соседствующих приарктических государств, особенно России и США, это ещё и вопросы безопасности. Именно в послевоенный период США стали рассматривать Арктику как один из возможный морских районов, который при определенных обстоятельствах может использоваться для нанесения ракетного ядерного удара по территории Советского Союза, России с подводных американских субмарин.

В этой связи не исключено, что арктические проблемы по своей совокупности вполне могут быть затронуты и на встрече президента России В. Путина и президента США Д. Байдена, которая состоится 16 июня 2021 года в Женеве.

Бесспорно то, что в арктической тематике Россия имеет явные преимущества перед США, что обусловлено как географическими, историческими фактами, так и научными и практическими достижениями в освоении Арктики.

На протяжении всей своей тысячелетней истории России последовательно осваивала эти суровые в климатическом отношении районами Арктики, которые географически включают в себя как сушу, так и пространства арктических морей, включая Северный Ледовитый океан. Особенно интенсивное освоение и исследование российской Арктики было осуществлено в советский период. Начало было положено в 30-е годы прошлого века, когда правительственная делегация во главе с И. Сталиным посетила в 1933 году заполярный Мурманск и определила основные направления развития этого северо-западного сектора Арктики. Обойдя на буксире «Буревестник» Кольский залив и ряд его бухт, руководители Советского государства приняли решение создать на севере мощный военно-морской флот, развивать рыболовство, включая рыбный порт, торговый флот с соответствующим портом. При этом Сталин, оценивая возможности Баренцева моря с геополитической точки зрения, подчеркнул:

«Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка. А пробка не у нас. Вот здесь — море (имеется в виду Баренцево море — пояснение автора). Здесь — окно. Здесь должен быть большой флот. Отсюда мы сможем взять за живое, если потребуется, и Англию, и Америку. Больше неоткуда».
Иосиф Сталин и Клим Ворошилов осматривают Кольский залив. 1933
Иосиф Сталин и Клим Ворошилов осматривают Кольский залив. 1933

Значение баренцевоморского «окна» особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда реальная связь с союзниками — США и Англией — осуществлялась через западный баренцевоморский проход. Именно через него шли караваны по ленд-лизу с военным, продовольственным и другим снаряжением, так необходимым для фронта и тыла. Одновременно именно в эти военные годы была показана уязвимость этого прохода, если им, на участке норвежского побережья — о. Медвежий и архипелаг Шпицберген, владеет противник. Как раз здесь больше всего наносился урон караванам союзников. Достаточно одного примера — гибель большей части кораблей каравана PQ-17. Помня об этом в послевоенный период, Советский Союз стремился посредствам усиления военно-морского флота, развития экономики Кольского полуострова, дипломатических усилий обеспечить себе свободный выход в западном направлении. И это до последнего времени нашей стране удавалось обеспечивать. В свое время Советский Союз даже вел переговоры с Норвегией о совместном владении архипелагом Шпицберген и передаче ему о. Медвежий. Этот процесс был сорван в связи с вступлением Норвегии в НАТО. По существу этим шагом члены НАТО, и прежде всего США и Англия, завладели западным проходом на участке северная Норвегия — о. Медвежий — архипелаг Шпицберген.

Велико значение западного арктического прохода и для отечественного рыболовного флота. Он не только освоил запасы морских живых ресурсов в западных районах Баренцева моря, включая Меджвеженско-Шпицбергенский район, но и через этот проход вышел в 50−60-е годы 20-го столетияя на просторы Атлантического и Мирового океанов.

Примечателен и такой исторический факт, как регулярные деловые посещения заполярных районов как руководителями в прошлом Советского Союза, так и современной России. За полярным кругом побывали И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев и многие председатели правительства и министры правительства СССР. Эта традиция сохранилась и в современной России. Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно бывал в различных районах Заполярья, включая Землю Франца-Иосифа.

Развитие арктических районов России стало одним из главных путинских направлений социально-экономического подъема населения, проживающего на этой территории. Главной составляющей этого направления являются круглогодичное освоения Северного морского пути и наращивание добычи нефти и газа на арктическом континентальном шельфе России. При этом соблюдая все меры сохранения природной среды. Проблема непростая, но, образно выражаясь, «арктический крест» самой природой нам дан, и нести нам его надо, опираясь, прежде всего, на свои силы. Безусловно, Россия, как об этом неоднократно заявлял В. В. Путин, готова к сотрудничеству не только с приарктическими государствами, но со всеми, кто готов к такому сотрудничеству.

США, в отличие от России, стали арктическим государством только в 1867 году с приобретением у России Аляски и Алеутских островов, всего-то заплатив за это 7,2 млн долларов США, что в настоящее время соответствует стоимости улова лососевых за одни сутки американских рыбаков в реках Аляски. Да и на самой Аляске только небольшой её самый северный район находится за полярным кругом. Из 46 президентов США только 44-й президент США Барак Обама побывал в августе — сентябре 2015 года на территории Аляски, находящейся за пределами полярного круга. Делясь своими впечатлениями с участниками Международной конференции (автор присутствовал на этой конференции; пояснение автора), проходившей в городе Анкоридж, от этого посещения, Барак Обама, в частности подчеркнул:

«И всем присутствующим здесь иностранным высокопоставленным лицам я хочу предельно ясно заявить: мы готовы работать с вашими странами над уникальными возможностями, которые открывает Арктика, и уникальными вызовами, с которыми она сталкивается. Мы — никто, из нас — не сможем решить эти проблемы самостоятельно. Мы можем решить их только вместе».

Россия по площади своей территории, численности населения, относящегося к Арктике, а также по площади 200-мильной исключительной экономической зоны, континентального шельфа морских арктических пространств значительно превосходит США. Так, только площадь 200-мильной исключительной экономической зоны (далее по тексту ИЭЗ; пояснение автора) России в Северном Ледовитом океане и прилегающих к её побережью морях составляет 4,242 млн кв. км, в то время как таковая в США — всего 491,5 тыс. кв. км, или почти в девять раз меньше.

Аналогичное положение и по прогнозируемым запасам углеводородного сырья. На российском континентальном шельфе в Арктике с прилегающими морями запасы нефти и газа оцениваются специалистами в 105 млрд условного топлива. Аналогичные показатели для американского континентального шельфа в Арктике не превышают 40 млрд тонн условного топлива, что в 2,5 мене, чем на российском.

Запасы месторождений нефти и газа в 200-мильных исключительных экономических зонах пяти арктических государств
Запасы месторождений нефти и газа в 200-мильных исключительных экономических зонах пяти арктических государств

Результаты использования Северного морского пути с целью перевозки различных грузов за последние годы демонстрируют постоянное наращивание его объемов и увеличение сроков навигации, что вызвано не только четкостью работы российской администрации Севморпути, увеличением мощностей и возможностей ледокольного флота России, но и продолжающимся потеплением в арктических районах. По мнению ряда американских специалистов NOAA, потепление Арктики может продолжиться. И тогда к 2085 году вся она освободится ото льдов. Если это в действительности оправдается, тогда открываются новые маршруты Северного морского пути, которые будут проходить в основном через Центральную часть открытого моря Северного Ледовитого океана, находящуюся за пределами ИЭЗ арктических государств. В этом случае традиционный российский Северный морской путь, который проходит в пределах 200-милной ИЭЗ, а на отдельных участках и в территориальных водах России, не будет востребован иностранными грузоперевозчиками. Может остаться «без работы» и российский ледокольный флот.

Перспективный прогноз ледовитости Арктики, данный специалистами NOAA, до 2085 года
Перспективный прогноз ледовитости Арктики, данный специалистами NOAA, до 2085 года

На представленной ниже схеме даны существующий маршрут Северного морского пути (зелёный цвет) и возможного (красный цвет) в случае потепления Арктики и полного освобождения ее от льдов. Но и в этом, благоприятном для перевозчиков грузов из Европы в Азию и обратно сценарии, сохраняются элементы сотрудничества с приарктическими государствами в таких областях, как безопасность мореплавания, сохранение морской среды и еёобитателей, предотвращение загрязнения Арктики.

Маршруты Северного морского пути.

Следует упомянуть, что сотрудничество приарктических и заинтересованных в этом государств продолжается и в настоящее время. Об этом свидетельствуют разработка, подписание и вступление в силу в 2021 году Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в Центральной части Северного Ледовитого океана от 3 октября 2018 года (далее по тексту Соглашение 2018 года; пояснение автора). Данное Соглашение 2018 года стало возможным во многом благодаря тесному сотрудничеству при его разработке с общественными неправительственными организациями ученых, рыбаков совместно с государственными структурами России и США.

Соглашение 2018 года подписали и ратифицировали Россия, Канада, Дания (в отношении Гренландии), Норвегия, США, Исландия, КНР, Республика Корея, ЕС и Япония. Можно констатировать на этом примере, что для сотрудничества в Арктике нет препятствий.

В отношения между Россией и США как ближайшими соседями не только в Арктике, но и в Беринговом море и в Северной части Тихого океана, остается вот уже 30 лет один неурегулированный вопрос, касающийся Соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств от 1июня 1990 года. Это Соглашение более известно у рыбаков Дальнего Востока России как «линия предательства Шеварднадзе». Подробно на эту тему ИА REGNUM ранее был опубликован ряд статей.

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Дело в том, что данное Соглашение 1990 года Сенат США ратифицировал еще в 1991 году. Однако в то время СССР и в последующем Россия его не ратифицировали, считая, что Соглашение не отвечает национальным российским интересам. Применяется оно с нарушением нашего законодательства практически на временной основе вот уже 30 лет. Попытки достичь по дипломатическим каналам некоторого понимания у американской стороны по решению ряда вопросов, которые бы позволили Верховному Совету Российской Федерации рассмотреть ратификацию его, не имели положительного успеха. В этих условиях дальнейшее применение Соглашения 1990 год на временной основе не отвечает национальным интересам России.

14.06. 2021 года. В. Зиланов, член Научно-экспертного совета Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации, профессор.