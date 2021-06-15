15 июня 2021 | Время чтения 9 мин

Арктика, Северный Ледовитый океан все больше приковывает внимание не только пяти приарктических государств — России, США, Канады, Дании (в отношении Гренландии) и Норвегии — но и далеких от этого региона стран. Среди них, прежде всего, КНР, страны ЕС, Япония, Корейская Республика и многие другие.

Вячеслав Зиланов, , 12:42 — REGNUM Арктика, Северный Ледовитый океан все больше приковывают внимание не только пяти приарктических государств — России, США, Канады, Дании (в отношении Гренландии) и Норвегии — но и далеких от этого региона стран. Среди них, прежде всего, КНР, страны ЕС, Япония, Корейская Республика и многие другие.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Вызвано такое внимание этих стран, прежде всего, открывающейся возможностью в связи с потеплением Арктики к круглогодичному использованию арктических морских пространств как надежной и безопасной транспортной системой, связывающей Европу и Азию. Не меньшее значение имеет и предстоящая масштабная разработка значительных запасов нефти и газа, располагающихся в недрах континентального шельфа арктических морей. Остаются насущными и такие важные вопросы, как сохранение жизненного уклада коренного населения в этих районах за полярным кругом, а также охраны арктической среды и ее морских экосистем.

Кроме того, для соседствующих приарктических государств, особенно России и США, это ещё и вопросы безопасности. Именно в послевоенный период США стали рассматривать Арктику как один из возможный морских районов, который при определенных обстоятельствах может использоваться для нанесения ракетного ядерного удара по территории Советского Союза, России с подводных американских субмарин.

В этой связи не исключено, что арктические проблемы по своей совокупности вполне могут быть затронуты и на встрече президента России В. Путина и президента США Д. Байдена, которая состоится 16 июня 2021 года в Женеве.

Бесспорно то, что в арктической тематике Россия имеет явные преимущества перед США, что обусловлено как географическими, историческими фактами, так и научными и практическими достижениями в освоении Арктики.

На протяжении всей своей тысячелетней истории России последовательно осваивала эти суровые в климатическом отношении районами Арктики, которые географически включают в себя как сушу, так и пространства арктических морей, включая Северный Ледовитый океан. Особенно интенсивное освоение и исследование российской Арктики было осуществлено в советский период. Начало было положено в 30-е годы прошлого века, когда правительственная делегация во главе с И. Сталиным посетила в 1933 году заполярный Мурманск и определила основные направления развития этого северо-западного сектора Арктики. Обойдя на буксире «Буревестник» Кольский залив и ряд его бухт, руководители Советского государства приняли решение создать на севере мощный военно-морской флот, развивать рыболовство, включая рыбный порт, торговый флот с соответствующим портом. При этом Сталин, оценивая возможности Баренцева моря с геополитической точки зрения, подчеркнул:

«Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка. А пробка не у нас. Вот здесь — море (имеется в виду Баренцево море — пояснение автора). Здесь — окно. Здесь должен быть большой флот. Отсюда мы сможем взять за живое, если потребуется, и Англию, и Америку. Больше неоткуда».

Иосиф Сталин и Клим Ворошилов осматривают Кольский залив. 1933

Значение баренцевоморского «окна» особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда реальная связь с союзниками — США и Англией — осуществлялась через западный баренцевоморский проход. Именно через него шли караваны по ленд-лизу с военным, продовольственным и другим снаряжением, так необходимым для фронта и тыла. Одновременно именно в эти военные годы была показана уязвимость этого прохода, если им, на участке норвежского побережья — о. Медвежий и архипелаг Шпицберген, владеет противник. Как раз здесь больше всего наносился урон караванам союзников. Достаточно одного примера — гибель большей части кораблей каравана PQ-17. Помня об этом в послевоенный период, Советский Союз стремился посредствам усиления военно-морского флота, развития экономики Кольского полуострова, дипломатических усилий обеспечить себе свободный выход в западном направлении. И это до последнего времени нашей стране удавалось обеспечивать. В свое время Советский Союз даже вел переговоры с Норвегией о совместном владении архипелагом Шпицберген и передаче ему о. Медвежий. Этот процесс был сорван в связи с вступлением Норвегии в НАТО. По существу этим шагом члены НАТО, и прежде всего США и Англия, завладели западным проходом на участке северная Норвегия — о. Медвежий — архипелаг Шпицберген.

Велико значение западного арктического прохода и для отечественного рыболовного флота. Он не только освоил запасы морских живых ресурсов в западных районах Баренцева моря, включая Меджвеженско-Шпицбергенский район, но и через этот проход вышел в 50−60-е годы 20-го столетияя на просторы Атлантического и Мирового океанов.

Примечателен и такой исторический факт, как регулярные деловые посещения заполярных районов как руководителями в прошлом Советского Союза, так и современной России. За полярным кругом побывали И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев и многие председатели правительства и министры правительства СССР. Эта традиция сохранилась и в современной России. Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно бывал в различных районах Заполярья, включая Землю Франца-Иосифа.

Развитие арктических районов России стало одним из главных путинских направлений социально-экономического подъема населения, проживающего на этой территории. Главной составляющей этого направления являются круглогодичное освоения Северного морского пути и наращивание добычи нефти и газа на арктическом континентальном шельфе России. При этом соблюдая все меры сохранения природной среды. Проблема непростая, но, образно выражаясь, «арктический крест» самой природой нам дан, и нести нам его надо, опираясь, прежде всего, на свои силы. Безусловно, Россия, как об этом неоднократно заявлял В. В. Путин, готова к сотрудничеству не только с приарктическими государствами, но со всеми, кто готов к такому сотрудничеству.

США, в отличие от России, стали арктическим государством только в 1867 году с приобретением у России Аляски и Алеутских островов, всего-то заплатив за это 7,2 млн долларов США, что в настоящее время соответствует стоимости улова лососевых за одни сутки американских рыбаков в реках Аляски. Да и на самой Аляске только небольшой её самый северный район находится за полярным кругом. Из 46 президентов США только 44-й президент США Барак Обама побывал в августе — сентябре 2015 года на территории Аляски, находящейся за пределами полярного круга. Делясь своими впечатлениями с участниками Международной конференции (автор присутствовал на этой конференции; пояснение автора), проходившей в городе Анкоридж, от этого посещения, Барак Обама, в частности подчеркнул:

«И всем присутствующим здесь иностранным высокопоставленным лицам я хочу предельно ясно заявить: мы готовы работать с вашими странами над уникальными возможностями, которые открывает Арктика, и уникальными вызовами, с которыми она сталкивается. Мы — никто, из нас — не сможем решить эти проблемы самостоятельно. Мы можем решить их только вместе».

Россия по площади своей территории, численности населения, относящегося к Арктике, а также по площади 200-мильной исключительной экономической зоны, континентального шельфа морских арктических пространств значительно превосходит США. Так, только площадь 200-мильной исключительной экономической зоны (далее по тексту ИЭЗ; пояснение автора) России в Северном Ледовитом океане и прилегающих к её побережью морях составляет 4,242 млн кв. км, в то время как таковая в США — всего 491,5 тыс. кв. км, или почти в девять раз меньше.

Аналогичное положение и по прогнозируемым запасам углеводородного сырья. На российском континентальном шельфе в Арктике с прилегающими морями запасы нефти и газа оцениваются специалистами в 105 млрд условного топлива. Аналогичные показатели для американского континентального шельфа в Арктике не превышают 40 млрд тонн условного топлива, что в 2,5 мене, чем на российском.

Запасы месторождений нефти и газа в 200-мильных исключительных экономических зонах пяти арктических государств

Результаты использования Северного морского пути с целью перевозки различных грузов за последние годы демонстрируют постоянное наращивание его объемов и увеличение сроков навигации, что вызвано не только четкостью работы российской администрации Севморпути, увеличением мощностей и возможностей ледокольного флота России, но и продолжающимся потеплением в арктических районах. По мнению ряда американских специалистов NOAA, потепление Арктики может продолжиться. И тогда к 2085 году вся она освободится ото льдов. Если это в действительности оправдается, тогда открываются новые маршруты Северного морского пути, которые будут проходить в основном через Центральную часть открытого моря Северного Ледовитого океана, находящуюся за пределами ИЭЗ арктических государств. В этом случае традиционный российский Северный морской путь, который проходит в пределах 200-милной ИЭЗ, а на отдельных участках и в территориальных водах России, не будет востребован иностранными грузоперевозчиками. Может остаться «без работы» и российский ледокольный флот.

Перспективный прогноз ледовитости Арктики, данный специалистами NOAA, до 2085 года

На представленной ниже схеме даны существующий маршрут Северного морского пути (зелёный цвет) и возможного (красный цвет) в случае потепления Арктики и полного освобождения ее от льдов. Но и в этом, благоприятном для перевозчиков грузов из Европы в Азию и обратно сценарии, сохраняются элементы сотрудничества с приарктическими государствами в таких областях, как безопасность мореплавания, сохранение морской среды и еёобитателей, предотвращение загрязнения Арктики.

Маршруты Северного морского пути.

Следует упомянуть, что сотрудничество приарктических и заинтересованных в этом государств продолжается и в настоящее время. Об этом свидетельствуют разработка, подписание и вступление в силу в 2021 году Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в Центральной части Северного Ледовитого океана от 3 октября 2018 года (далее по тексту Соглашение 2018 года; пояснение автора). Данное Соглашение 2018 года стало возможным во многом благодаря тесному сотрудничеству при его разработке с общественными неправительственными организациями ученых, рыбаков совместно с государственными структурами России и США.

Соглашение 2018 года подписали и ратифицировали Россия, Канада, Дания (в отношении Гренландии), Норвегия, США, Исландия, КНР, Республика Корея, ЕС и Япония. Можно констатировать на этом примере, что для сотрудничества в Арктике нет препятствий.

В отношения между Россией и США как ближайшими соседями не только в Арктике, но и в Беринговом море и в Северной части Тихого океана, остается вот уже 30 лет один неурегулированный вопрос, касающийся Соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств от 1июня 1990 года. Это Соглашение более известно у рыбаков Дальнего Востока России как «линия предательства Шеварднадзе». Подробно на эту тему ИА REGNUM ранее был опубликован ряд статей.

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Дело в том, что данное Соглашение 1990 года Сенат США ратифицировал еще в 1991 году. Однако в то время СССР и в последующем Россия его не ратифицировали, считая, что Соглашение не отвечает национальным российским интересам. Применяется оно с нарушением нашего законодательства практически на временной основе вот уже 30 лет. Попытки достичь по дипломатическим каналам некоторого понимания у американской стороны по решению ряда вопросов, которые бы позволили Верховному Совету Российской Федерации рассмотреть ратификацию его, не имели положительного успеха. В этих условиях дальнейшее применение Соглашения 1990 год на временной основе не отвечает национальным интересам России.

14.06. 2021 года. В. Зиланов, член Научно-экспертного совета Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации, профессор.