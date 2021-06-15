Цинь Шихуан, 15 июня 2021, 12:34 — REGNUM В интервью, опубликованном 14 июня телеканалом NBC, президент России Владимир Путин раскритиковал попытки спровоцировать отношения между Россией и Китаем. На вопрос журналистов: «Считаете ли вы, что у вас есть 100%-ная поддержка со стороны Китая?», Путин ответил:
Китайские пользователи сети с большим воодушевлением приняли слова Путина и развернули активную дискуссию под соответствующей публикацией на страничке газеты China Daily в социальной сети Sina Weibo.
«Путин — человек со своим мнением и точкой зрения! Так держать», — заявил пользователь Су Я.
«Путин — единственный президент, с которым я хочу сфотографироваться и хочу его автограф», — заявил «Ребенок за деревом».
«Китайско-российские отношения нерушимы, они поднимаются с Востока на Запад, смотрят в лицо Соединенным Штатам, смотрят на Запад сверху вниз. Крупные изменения, незаметные в рамках столетия, выгодны и Китаю, и России!» — уверен «Фермер».
»Путин — мудрый человек. Эти слова не стоят денег, но ценность и щедрость их неизмеримы», — заметил «Капля в море».
«Ситуация в мире сейчас исполнена враждебности по отношению к Китаю. Россия подобна соломинке, спасающей жизни… Но мы должна полагаться только на себя», — считает Plaza Italia.
«Соединенные Штаты пытались разделить Китай и Россию, а затем победить каждого из них по отдельности. Поверить в эффективность таких уловок может только больной Альцгеймером, как Байден!» — заявил «Вождь Цянь».
«Россия и Китай ладят друг с другом, и они нашли свой клад. На протяжении всей истории Китай никогда не вторгался в другие страны, поэтому можете в нас не сомневаться», — заверил Юй Ву.
«Со времен старшего поколения Китай и Россия имели близкие отношения. Социальное развитие и ценности наши совершенно одинаковы. Будь то интересы или что-то еще, дружба двух соседних больших стран дает много преимуществ», — уверен «Лесной департамент».
«Путин знает, что китайцы очень добрые и не собираются вторгаться в другие страны», — согласился «Поэма в прозе».
Многие комментаторы предложили России и Китаю еще сильнее объединить усилия для борьбы с «волчьими амбициями американского империализма». Но были и провокаторы, которые заявляли, что Россия должна отдать Китаю Владивосток, а также еще 1,5 млн квадратных километров земли. Что ранее требовал Мао Цзэдун от СССР во время резкого ухудшения отношений между двумя странами.
«Китайско-российское сотрудничество является необходимым средством в нынешних условиях, но мы также должны остерегаться этого соседа. Если вы изучите современную историю и международную политику, вы узнаете, что Россия совершила плохие поступки», — заявил поддавшийся антирусской пропаганде «Нанкин Пэн Юян».
Подавляющее большинство комментаторов выражают свое уважение и любовь к Путину, а также считают Россию дружественной страной и желают, чтобы дружба между двумя нашими странами длилась вечно.