Цинь Шихуан, 15 июня 2021, 12:34 — REGNUM В интервью, опубликованном 14 июня телеканалом NBC, президент России Владимир Путин раскритиковал попытки спровоцировать отношения между Россией и Китаем. На вопрос журналистов: «Считаете ли вы, что у вас есть 100%-ная поддержка со стороны Китая?», Путин ответил:

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954
Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954
«Вы знаете, мы соседи, соседей не выбирают. Мы довольны тем беспрецедентно высоким уровнем наших отношений, как я уже сказал, которые сложились за предыдущие десятилетия, мы этим дорожим. Так же как дорожат этим и наши китайские друзья, мы это тоже видим. Зачем же вы нас пытаетесь втравливать в какие-то вопросы, которые вы оцениваете так, как считаете нужным для строительства своих отношений с Китаем?
Я вам скажу совсем откровенно, можно я откровенно скажу? Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И ваши вопросы тоже связаны с этим. Я вам свою позицию изложил».
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу
Kremlin.ru

Китайские пользователи сети с большим воодушевлением приняли слова Путина и развернули активную дискуссию под соответствующей публикацией на страничке газеты China Daily в социальной сети Sina Weibo.

«Путин — человек со своим мнением и точкой зрения! Так держать», — заявил пользователь Су Я.

«Путин — единственный президент, с которым я хочу сфотографироваться и хочу его автограф», — заявил «Ребенок за деревом».

«Китайско-российские отношения нерушимы, они поднимаются с Востока на Запад, смотрят в лицо Соединенным Штатам, смотрят на Запад сверху вниз. Крупные изменения, незаметные в рамках столетия, выгодны и Китаю, и России!» — уверен «Фермер».

»Путин — мудрый человек. Эти слова не стоят денег, но ценность и щедрость их неизмеримы», — заметил «Капля в море».

«Ситуация в мире сейчас исполнена враждебности по отношению к Китаю. Россия подобна соломинке, спасающей жизни… Но мы должна полагаться только на себя», — считает Plaza Italia.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Kremlin.ru

«Соединенные Штаты пытались разделить Китай и Россию, а затем победить каждого из них по отдельности. Поверить в эффективность таких уловок может только больной Альцгеймером, как Байден!» — заявил «Вождь Цянь».

«Россия и Китай ладят друг с другом, и они нашли свой клад. На протяжении всей истории Китай никогда не вторгался в другие страны, поэтому можете в нас не сомневаться», — заверил Юй Ву.

«Со времен старшего поколения Китай и Россия имели близкие отношения. Социальное развитие и ценности наши совершенно одинаковы. Будь то интересы или что-то еще, дружба двух соседних больших стран дает много преимуществ», — уверен «Лесной департамент».

«Путин знает, что китайцы очень добрые и не собираются вторгаться в другие страны», — согласился «Поэма в прозе».

Военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2017»
Военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2017»
Андрей Грук © ИА Красная Весна

Многие комментаторы предложили России и Китаю еще сильнее объединить усилия для борьбы с «волчьими амбициями американского империализма». Но были и провокаторы, которые заявляли, что Россия должна отдать Китаю Владивосток, а также еще 1,5 млн квадратных километров земли. Что ранее требовал Мао Цзэдун от СССР во время резкого ухудшения отношений между двумя странами.

«Китайско-российское сотрудничество является необходимым средством в нынешних условиях, но мы также должны остерегаться этого соседа. Если вы изучите современную историю и международную политику, вы узнаете, что Россия совершила плохие поступки», — заявил поддавшийся антирусской пропаганде «Нанкин Пэн Юян».

Подавляющее большинство комментаторов выражают свое уважение и любовь к Путину, а также считают Россию дружественной страной и желают, чтобы дружба между двумя нашими странами длилась вечно.