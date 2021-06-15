15 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Путин дал интервью телеканалу NBC, где журналист пытался посеять рознь между Россией и Китаем. Однако этого не произошло, и ответы российского лидера более чем воодушевили китайцев

Цинь Шихуан, , 12:34 — REGNUM В интервью, опубликованном 14 июня телеканалом NBC, президент России Владимир Путин раскритиковал попытки спровоцировать отношения между Россией и Китаем. На вопрос журналистов: «Считаете ли вы, что у вас есть 100%-ная поддержка со стороны Китая?», Путин ответил:

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«Вы знаете, мы соседи, соседей не выбирают. Мы довольны тем беспрецедентно высоким уровнем наших отношений, как я уже сказал, которые сложились за предыдущие десятилетия, мы этим дорожим. Так же как дорожат этим и наши китайские друзья, мы это тоже видим. Зачем же вы нас пытаетесь втравливать в какие-то вопросы, которые вы оцениваете так, как считаете нужным для строительства своих отношений с Китаем?

Я вам скажу совсем откровенно, можно я откровенно скажу? Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И ваши вопросы тоже связаны с этим. Я вам свою позицию изложил».

Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу Kremlin.ru

Китайские пользователи сети с большим воодушевлением приняли слова Путина и развернули активную дискуссию под соответствующей публикацией на страничке газеты China Daily в социальной сети Sina Weibo.

«Путин — человек со своим мнением и точкой зрения! Так держать», — заявил пользователь Су Я.

«Путин — единственный президент, с которым я хочу сфотографироваться и хочу его автограф», — заявил «Ребенок за деревом».

«Китайско-российские отношения нерушимы, они поднимаются с Востока на Запад, смотрят в лицо Соединенным Штатам, смотрят на Запад сверху вниз. Крупные изменения, незаметные в рамках столетия, выгодны и Китаю, и России!» — уверен «Фермер».

»Путин — мудрый человек. Эти слова не стоят денег, но ценность и щедрость их неизмеримы», — заметил «Капля в море».

«Ситуация в мире сейчас исполнена враждебности по отношению к Китаю. Россия подобна соломинке, спасающей жизни… Но мы должна полагаться только на себя», — считает Plaza Italia.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Соединенные Штаты пытались разделить Китай и Россию, а затем победить каждого из них по отдельности. Поверить в эффективность таких уловок может только больной Альцгеймером, как Байден!» — заявил «Вождь Цянь».

«Россия и Китай ладят друг с другом, и они нашли свой клад. На протяжении всей истории Китай никогда не вторгался в другие страны, поэтому можете в нас не сомневаться», — заверил Юй Ву.

«Со времен старшего поколения Китай и Россия имели близкие отношения. Социальное развитие и ценности наши совершенно одинаковы. Будь то интересы или что-то еще, дружба двух соседних больших стран дает много преимуществ», — уверен «Лесной департамент».

«Путин знает, что китайцы очень добрые и не собираются вторгаться в другие страны», — согласился «Поэма в прозе».

Военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2017» Андрей Грук © ИА Красная Весна

Многие комментаторы предложили России и Китаю еще сильнее объединить усилия для борьбы с «волчьими амбициями американского империализма». Но были и провокаторы, которые заявляли, что Россия должна отдать Китаю Владивосток, а также еще 1,5 млн квадратных километров земли. Что ранее требовал Мао Цзэдун от СССР во время резкого ухудшения отношений между двумя странами.

«Китайско-российское сотрудничество является необходимым средством в нынешних условиях, но мы также должны остерегаться этого соседа. Если вы изучите современную историю и международную политику, вы узнаете, что Россия совершила плохие поступки», — заявил поддавшийся антирусской пропаганде «Нанкин Пэн Юян».

Подавляющее большинство комментаторов выражают свое уважение и любовь к Путину, а также считают Россию дружественной страной и желают, чтобы дружба между двумя нашими странами длилась вечно.