Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал хорошей идею колонизации других планет, однако в первую очередь необходимо объединить усилия ведущих космических держав в борьбе за экологию Земли.

По его словам, сама идея колонизации других планет «неплоха, когда она раздается с точки зрения расширения наших знаний о природе и о возможностях человека и технологий».

«Изучение природы из космоса, экологический мониторинг, борьба с парниковыми эффектами, которые погубили уже другие планеты, — это важнейшая общечеловеческая задача», — сказал Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что ни одна страна в мире не сможет самостоятельно создать систему, способную изменять траекторию угрожающих Земле небесных тел. Защита Земли от космических тел, которые могут разрушить цивилизацию, это одна из самых важных задач для космонавтики, уточнил он.

По его словам, настоящие руководители своих стран и сознательная часть их народов никогда не позволят милитаризировать космос, поскольку он «наш, общий».

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