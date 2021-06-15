15 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Российское торговое судно «Амур», которое при густом тумане столкнулось некоторое время назад в Охотском море недалеко от острова Хоккайдо с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару», после инцидента вместе с командой препровождено в Японию, где до сих пор находится.

Анатолий Кошкин, , 12:37 — REGNUM Российское торговое судно «Амур», которое при густом тумане столкнулось некоторое время назад в Охотском море недалеко от острова Хоккайдо с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару», после инцидента вместе с командой препровождено в Японию, где до сих пор находится. Сообщалось, что окружной суд города Асахикава на Хоккайдо вынес решение, в соответствии с которым российское судно «Амур» предполагается задержать в качестве залога для выплаты компенсаций пострадавшей стороне.

US Navy

Из разъяснений российской стороны следует: «Российское судно «Амур» (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая шло из Корсакова (Сахалин) в Момбэцу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару» (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Японское судно перевернулось, сообщение о ЧП поступило с «Амура», экипаж которого подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших не было. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии».

Генеральный консул России в Саппоро (Хоккайдо) Сергей Марин разъяснил, что российское судно «Амур» задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении.

По его словам, на капитана и третьего помощника оказывается давление по линии расследования дела о гибели трех человек. Российского капитана и третьего помощника вынуждают признать вину.

Японская сторона направила в суд города Асахикава иск, в котором потребовала компенсации ущерба. «Суд удовлетворил просьбу, и в рамках этого с российского судна была изъята документация, необходимая для плавания, чтобы гарантировать залог», — добавили в генконсульстве.

Японская шхуна «Дай-хати Хокко-мару» Кадр из видео nhk.or.jp

МИД РФ было заявлено, что в Москве рассчитывают на проведение непредвзятого расследования инцидента с российским судном «Амур» и исходят из того, что по результатам расследования весь экипаж и само судно будут в ближайшее время возвращены в Россию. Находившемуся в момент инцидента на вахте третьему помощнику капитана вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. По словам директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, профильные структуры Японии намерены дать оценку и действиям капитана японской шхуны.

«Рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии также будут расследованы», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что посольство России в Японии и генеральное консульство в Саппоро взяли ситуацию под «плотный контроль». Дипломаты находятся в постоянном контакте с экипажем «Амура» и с судовладельцем, с местными компетентными органами. Российские моряки чувствуют себя нормально, обеспечены водой и продовольствием, а российская компания-судовладелец наняла адвоката для защиты арестованного моряка, заключила Захарова.

Судя по японским откликам, похоже, кое-кому хотелось бы связать вызванный туманом данный несчастный случай с задержанием японского судна-краболова, незаконно добывавшего краба-волосатика в российской 200-мильной экономической зоне, за что владельцам судна пришлось заплатить штраф в шесть миллионов рублей. Не этим ли объясняется удерживание российского судна в Японии «в виде залога»?

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Между тем трагический инцидент у берегов Хоккайдо обретает международное звучание. Например, китайское информационное издание Sohu, что называется, «перегибая палку», уже связало последствия столкновения российского и японского судов с крупными военно-морскими учениями Тихоокеанского флота РФ. Взявшее на себя труд перевести и изложить содержание статьи Sohu российское сетевое издание «ПолитРоссия» пишет: «На фоне попыток российских дипломатов добиться прогресса в диалоге с Токио довольно любопытные новости пришли из штаба ВМФ РФ. Российский Тихоокеанский флот начал крупнейшие за последние годы учения, в которых задействовано 20 боевых кораблей, включая большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и крейсер «Варяг». Китайские журналисты констатировали, что размах этих маневров стал большой неожиданностью для Японии.

«Таким образом Россия сделала предупреждение Японии из-за истории с судном «Амур». Также есть сообщения о намерениях РФ провести на Новой Земле неядерные испытания своего ракетного вооружения. Очевидно, что эта демонстрация станет сигналом, в том числе и для Токио», — добавили аналитики китайского издания».

«При этом авторы Sohu считают, что реакция России на происшествие в Охотском море должна стать хорошим уроком для Китая. Последний часто сталкивается с иностранными провокациями, и его ответы на них далеко не всегда можно назвать неожиданными. Если Пекин примет на вооружение смелую тактику россиян, то он сможет гораздо эффективнее отстаивать свои интересы в Мировом океане», — заключает перевод китайской статьи «ПолитРоссия».

Остров Хоккайдо 663highland

Однако связь инцидента в морском районе с довольно интенсивным трафиком судов различных стран с крупнейшими военно-морскими маневрами российского флота, на наш взгляд, все же надуманная. Такие учения призваны демонстрировать боевую выучку и готовность пресечь любые провокации не только и не столько Японии, сколько неизмеримо более мощным флотам государств, которые ныне сколачивают противостоящую России и Китаю армаду военных кораблей всех классов, в том числе из далеких от Восточной Азии стран — участников блока НАТО.

При этом, полагаю, Москва вовсе не пытается, угрожая мощью своего флота, заставить Токио освободить российское судно и его команду без выяснения степени вины как российского, так и японского экипажа. Или отсутствия по причине плохой видимости такой вины вовсе.