Ярославль, 15 июня, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Ярославской области пиломатериалы подорожали с января по май почти на 28%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Стройка

В мае рост цен на пиломатериалы составил по данным статистики 4,6%. Среди непродовольственных товаров пиломатериалы и стройматериалы в целом показали наибольший рост цен.

По данным ИА REGNUM, в июне рост продолжился. В настоящий момент в Ярославле кубически метр обрезной доски первого сорта стоит 16−17 тысяч рублей за кубометр, ещё зимой цена составляла около 9 тысяч рублей. Значительно подорожал и металл. В социальных сетях ярославцы собирают подписи под петицией с требованием остановить рост цен на стройматериалы.

По данным Ярославльстата, в целом в мае 2021 года сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 101.3 процента, в том числе на продовольственные товары — 102.2, непродовольственные — 101.1, платные услуги населению — 100.2 процента.