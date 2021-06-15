Москва, 15 июня 2021, 11:33 — REGNUM Женева — это не только оптимальное место для проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но это ещё и «намоленное место», символизм которого «позволит создать правильную обстановку» и поможет американским коллегам «почувствовать себя на высоте ответственности момента». Об этом в преддверии встречи глав двух государств, которая состоится 16 июня в швейцарской столице, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Что касается итогов саммита России и США, то Рябков допустил, что «одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты».
Замглавы МИД РФ считает, что с учётом состояния, в котором оказались российско-американские отношения по вине США, «ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, наверное, было бы несколько наивно».
Он выразил надежду, что саммит станет «стартовой площадкой, даст начальный выстрел для нашей работы — сложнейшей переговорной работы, которую мы готовы проводить».
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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, начнётся в 13:00 (14:00 мск) по местному времени. Российский лидер приедет в Женеву 16 июня и его на вилле La Grange встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, а затем туда также прибудет Байден.
Переговоры запланированы из трёх частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и продолжение переговоров. Затем президенты двух стран по отдельности выступят на пресс-конференциях, а по окончании саммита Путин встретится со своим швейцарским коллегой.