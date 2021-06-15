Москва, , 11:33 — REGNUM Женева — это не только оптимальное место для проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но это ещё и «намоленное место», символизм которого «позволит создать правильную обстановку» и поможет американским коллегам «почувствовать себя на высоте ответственности момента». Об этом в преддверии встречи глав двух государств, которая состоится 16 июня в швейцарской столице, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Что касается итогов саммита России и США, то Рябков допустил, что «одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты».

"Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое», — подчеркнул дипломат в интервью газете « Известия ».

Замглавы МИД РФ считает, что с учётом состояния, в котором оказались российско-американские отношения по вине США, «ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, наверное, было бы несколько наивно».

"С другой стороны, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно», — отметил дипломат.

Он выразил надежду, что саммит станет «стартовой площадкой, даст начальный выстрел для нашей работы — сложнейшей переговорной работы, которую мы готовы проводить».

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, начнётся в 13:00 (14:00 мск) по местному времени. Российский лидер приедет в Женеву 16 июня и его на вилле La Grange встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, а затем туда также прибудет Байден.

Переговоры запланированы из трёх частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и продолжение переговоров. Затем президенты двух стран по отдельности выступят на пресс-конференциях, а по окончании саммита Путин встретится со своим швейцарским коллегой.