Берлин, , 11:40 — REGNUM Рейтинг немецких «зелёных» опустился ниже отметки в 20% впервые с марта, отрыв от них продолжает увеличивать консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом пишет 15 июня газета Bild со ссылкой на итоги опроса института Insa.

Блок ХДС/ХСС поддерживает 27,5% населения. За неделю показатель подрос на один процентный пункт. За объединение"Союза-90"/"зелёных» готовы голосовать 19,5% избирателей.

Социал-демократическую партию Германии поддерживают 16,5% избирателей, Свободную демократическую партию — 13,5%, «Альтернативу для Германии» — 11%, Левую партию — 6%.

Исследование охватило 2038 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня сопредседателя партии «Союз-90"/"Зелёные» Анналену Бербок утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ.

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