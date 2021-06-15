Москва, , 11:19 — REGNUM Резонансный законопроект о включении прививки от коронавируса в Национальный календарь Совет Думы не снял с рассмотрения, а перенес обсуждение на осень. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, такое решение принял Совет Думы.

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Таким образом, решение по законопроекту примет уже Госдумы очередного, восьмого созыва.

Ранее 8 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что законопроект снят с рассмотрения нижней палатой парламента.

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