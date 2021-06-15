В Японии представили рестайлинговый кроссовер Subaru Forester
Токио, 15 июня, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Автопроизводитель Subaru представил в Японии обновлённый кроссовер Forester 2022 модельного года. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.
Основные внешние изменения у кроссовера произошли спереди. Автопроизводитель установил модернизированную головную оптику с более вертикальным дизайном. Также изменению подвергся передний бампер автомобиля. Теперь у него есть небольшой выступ под фарой. На нём же располагается омыватель. Радиаторная решётка получила U-образный узор.
Также стоит отметить, что эмблема Subaru идет с металлическим орнаментом. В зависимости от комплектации у модели могут быть круглые и вертикальные светодиодные противотуманные фонари.
На данный момент также известно, что для опции EyeSight (поддержание скорости автомобиля в заданном диапазоне) добавлен более широкий угол обзора стереокамеры.
Ранее компания Subaru в России объявила отзывную кампанию 7248 автомобилей из-за выявленного дефекта. Под отзыв попали модели Subaru XV (G5) и Forester (S5), собранные в период с 2017 по 2019 год.
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