Токио, 15 июня, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Автопроизводитель Subaru представил в Японии обновлённый кроссовер Forester 2022 модельного года. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Subaru Рестайлинговый кроссовер Subaru Forester

Основные внешние изменения у кроссовера произошли спереди. Автопроизводитель установил модернизированную головную оптику с более вертикальным дизайном. Также изменению подвергся передний бампер автомобиля. Теперь у него есть небольшой выступ под фарой. На нём же располагается омыватель. Радиаторная решётка получила U-образный узор.

Также стоит отметить, что эмблема Subaru идет с металлическим орнаментом. В зависимости от комплектации у модели могут быть круглые и вертикальные светодиодные противотуманные фонари.

На данный момент также известно, что для опции EyeSight (поддержание скорости автомобиля в заданном диапазоне) добавлен более широкий угол обзора стереокамеры.

Ранее компания Subaru в России объявила отзывную кампанию 7248 автомобилей из-за выявленного дефекта. Под отзыв попали модели Subaru XV (G5) и Forester (S5), собранные в период с 2017 по 2019 год.

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