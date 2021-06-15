Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден уверен, что уже в следующем году даже сторонники Республиканской партии смогут понять правильность выбранного нынешней администрацией США. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции по завершении саммита НАТО, который проходил в Брюсселе.

Американский лидер подчеркнул, что в настоящее время руководство Республиканской партии переживает раскол.

«Республиканская партия чрезвычайно сократилась в численности. Руководство в Республиканской партии расколото», — считает Байден.

При этом он подчеркнул, что сторонники бывшего президента США республиканца Дональда Трампа составляют «костяк партии», пишет ТАСС. По словам Байдена, они являются «заметным меньшинством американского народа».

Глава Белого дома считает, что администрации США важно демонстрировать то, что она может прогрессировать и продолжает прогрессировать.

«И я думаю, у нас это получится», — подчеркнул американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Республиканской партии США в американском конгрессе выступили с критикой президента США Джо Байдена за его «слабый подход» в отношениях с Россией. Глава группы конгрессменов-консерваторов Джим Бэнкс отметил, что действующий глава Белого дома вернулся к политике «перезагрузки» в отношениях с Россией, проводимой администрацией президента Барака Обамы.

Добавим, что экс-президент США Дональд Трамп уверен в грандиозных успехах, которые Республиканская партия покажет на предстоящих в 2022 году выборах в Конгресс США. По мнению Трампа, единственное важное качество, которым обладают демократы — это их способность держаться вместе. Однако при этом экс-глава Белого дома отметил, что у демократов «плохая политика».

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