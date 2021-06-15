Варшава, , 11:14 — REGNUM Бывший президент Польши, лауреат нобелевский лауреат Лех Валенса заявил 15 июня, что он надеется на то, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру.

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«Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира», — приводит его слова РИА Новости.

Также Валенса указал, что Россия и США являются великими державами, несущими ответственность за весь мир.

«Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить», — добавил бывший польский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате тет-а-тет не предусмотрены в рамках саммита, но могут пройти по желанию лидеров.