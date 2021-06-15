Кострома, 15 июня, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара, в котором могли погибнуть трое детей. Дело возбуждено по факту халатности, допущенной органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Группа ВКонтакте «Кострома» Спасение детей из горящей квартиры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Венеция произошёл 6 июня 2021 года. По информации МЧС, очагом возгорания стала кухня квартиры, где находились трое детей в возрасте двух, трёх и десяти лет. Один из них поджёг диван. В момент пожара в квартире не было взрослых — мать детей гуляла на улице с дочерью, оставив остальных ребят на попечение отца, который отлучился из квартиры.

Увидев дым, соседи попытались выломать дверь в жилище, но попытка оказалась безуспешной. Тогда трое мужчин смогли эвакуировать детей по водосточной трубе. Местный житель Станислав Смирнов забирал детей с балкона третьего этажа и передавал их ДжамалуГассояну. Далее ребят принимал Иван Потемин. Ещё один сосед семьи — Кирилл Никитин взламывал дверь горящей квартиры.

Известно, что мать детей состояла на учёте в связи с невыполнением обязанностей по их воспитанию и была снята с него в апреле 2021 года. Следствие полагает, что органы профилактики поспешили ослабить контроль над семьёй и провели профилактическую работу с родителями «ненадлежащим» образом.

Широкую огласку инцидент получил лишь 11 июня, когда в сеть попали кадры спасения детей. После этого прокуратура и СК назначили проверки по инциденту. В настоящее время МЧС готовит документы о награждении спасителей детей ведомственными наградами.