Канберра, , 11:09 — REGNUM Власти Австралии и Великобритании достигли договоренности по соглашению о свободной торговле между странами, сообщил 15 июня телеканал ABC со ссылкой на канцелярию австралийского премьер-министра.

«Заключенное соглашение — это победа, которая… демонстрирует, чего могут достичь две либеральные демократии, работая вместе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания начала переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией летом 2020 года.

Необходимость заключения прямого торгового соглашения между Канберрой и Лондоном возникла в связи с выходом Великобритании из ЕС (Brexit).

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