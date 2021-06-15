Канберра, 15 июня 2021, 11:09 — REGNUM Власти Австралии и Великобритании достигли договоренности по соглашению о свободной торговле между странами, сообщил 15 июня телеканал ABC со ссылкой на канцелярию австралийского премьер-министра.
Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания начала переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией летом 2020 года.
Необходимость заключения прямого торгового соглашения между Канберрой и Лондоном возникла в связи с выходом Великобритании из ЕС (Brexit).
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