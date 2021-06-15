Пенза, , 11:10 — REGNUM В администрации города Пензы с 10 июня приступил к работе в должности первого заместителя главы Сергей Волков, который ранее курировал социальную политику и занимал пост заместителя главы администрации областного центра. Об этом 15 июня объявил мэр Андрей Лузгин.

Должность замглавы администрации по социальной политике и развитию местного самоуправления получил Олег Денисов. К своим обязанностям он приступил с 11 июня. До этого он занимал пост главы администрации Железнодорожного района Пензы.

Новым руководителем администрации Железнодорожного района стал Андрей Шулькин, занимавший должность заместителя главы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в правительстве Пензенской области уволили Елену Петросову, которая с 2017 года занимала должность замминистра образования.

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