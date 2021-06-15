Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Возросший уровень сотрудничества между Россией с Китаем является поводом для беспокойства для администрации президента США Джо Байдена. Об этом 15 июня сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации последних, на протяжении многих лет российско-китайские отношения не выходили за рамки тактического сотрудничества или временного партнерства, однако в течение последнего времени взаимодействие России и Китая стало трансформироваться «во что-то более устойчивое и стратегическое».

«То (взаимодействие РФ и КНР — ред.), которое мы наблюдаем последние 10 лет, является более глубоким, и, честно говоря, вызывает больше беспокойства. Я думаю, на определенном уровне это сотрудничество работает как квазиальянс», — приводит издание слова чиновника из администрации президента США.

Также указывается, что Москва и Пекин часто имеют общую позицию по важным вопросам в ООН, а также наращивают свое сотрудничество в торговле, военной и технологической сферах.

При этом источник уточнил, что американским властям нужно «переосмыслить общую стратегию» — будет ли Вашингтон вести политику сдерживания по отношению к обеим странам или будут разрабатывать разные подходы к ним.

В то же время, как отметил чиновник, в краткосрочной перспективе вызывающие беспокойство США вопросы исходят от России, однако долгосрочные вызовы Китая вызывают у Вашингтона наибольшую тревогу.

Помимо того, добавляется, что отношения России и Китая стали темой брифинга для президента США Джо Байдена и для американского госсекретаря Энтони Блинкена и напоминается, что, как ожидается, американский лидер обсудит российского-китайские взаимоотношения в ходе встречи в Женеве с президентом России Владимиром Путиным 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня стало известно, что Североатлантический альянс (НАТО) намерен провести пересмотр своей стратегической концепции для противостояния России и Китаю.