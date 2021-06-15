Джакарта, , 11:05 — REGNUM Индонезия нацелена отправить 30 спортсменов на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, сообщает Antara.

На данный момент подтверждено, что в Токио выступят в общей сложности 23 индонезийских спортсмена в семи видах спорта. Однако власти планируют увеличить число спортсменов до 30 человек.

Несколько индонезийских спортсменов уже прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио. Спортсмены будут участвовать, в частности, в легкой атлетике, в стрелковом спорте, серфинге, тяжелой атлетике и бадминтоне.