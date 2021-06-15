Москва, , 10:54 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила работы государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Об этом 15 июня сообщает сайт правительства России.

В системе будут учитываться сведения о медицинской помощи, контролироваться оперативность и качество её оказания. В состав ГИС войдёт единый регистр застрахованных лиц, который станет базой для перехода к цифровому полису ОМС. Также в рамках системы запустят интернет-портал.

Отмечается, что предусмотрена возможность обмена информацией с другими информационными сервисами, а в случае технических сбоев допускается переход на бумажный документооборот. Правила затрагивают и правовые вопросы, в частности, о защите информации и организации доступа к ГИС.

Полный функционал системы будет доступен в 2022 году, уточнили в правительстве.