Киев, , 10:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект об ответственности чиновников за недостоверное декларирование. Об этом сообщила 15 июня пресс-служба офиса президента Украины.

В сообщении сказано, что причиной стала «законодательная лазейка», внесённая депутатами Рады в текст закона. Речь идёт об изменении порядка декларирования движимого и недвижимого имущества, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта. В принятом законопроекте такие объекты следует декларировать, только если члены семьи сами предоставили декларанту соответствующую информацию.

«Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы», — процитировали в пресс-службе слова Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 2021 года Верховная рада Украины одобрила законопроект № 4651, в котором прописала размер штрафов за недостоверное декларирование, а также предусмотрела возможность тюремного заключения.

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