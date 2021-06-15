Баку, , 10:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом 15 июня сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТАдж.

Уточняется, что в международном аэропорту Баку турецкого лидера и его супругу Эмине Эрдоган встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел страны Халаф Халафов и другие официальные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Азербайджана передать Армении 15 военнопленных приветствуют в России.