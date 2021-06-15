Ярославль, 15 июня, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует начать строительство новой школы в Красноперекопском районе в 2022 году. Об этом сообщается в письме заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Александра Черневского в муниципалитет.

Снос школы № 53 в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школа №53 на Большой Фёдоровской была сначала закрыта из-за аварийного состояния, а потом снесена. Жители и депутаты не раз говорили о необходимости построить новое учебное заведение на месте снесённого. Этому препятствовал тот факт, что на части территории, запланированной под школу, был построен жилой дом. Учебному заведению не хватало территории для размещения спортивной площадки.

Сейчас власти смотрят в будущее уже более оптимистично. Как пишет в своём письме заместитель мэра, новая школа будет рассчитана на 500 мест. Сейчас разрабатывается документация по планировке территории, ведутся предпроектные работы.

«В настоящее время выполнены полевые работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям. Завершаются работы по составлению технических отчетов. В соответствии с «дорожной картой» начало выполнения строительно-монтажных работ планируется в первом квартале 2022 года после завершения проектирования и получения положительного заключения Государственной экспертизы в строительстве», — написал Александр Черневский.

Дата завершения строительства, а также источники финансирования, заммэра не назвал.