В Ярославле назвали дату начала строительства школы на Красном Перекопе
Ярославль, 15 июня, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует начать строительство новой школы в Красноперекопском районе в 2022 году. Об этом сообщается в письме заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Александра Черневского в муниципалитет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, школа №53 на Большой Фёдоровской была сначала закрыта из-за аварийного состояния, а потом снесена. Жители и депутаты не раз говорили о необходимости построить новое учебное заведение на месте снесённого. Этому препятствовал тот факт, что на части территории, запланированной под школу, был построен жилой дом. Учебному заведению не хватало территории для размещения спортивной площадки.
Сейчас власти смотрят в будущее уже более оптимистично. Как пишет в своём письме заместитель мэра, новая школа будет рассчитана на 500 мест. Сейчас разрабатывается документация по планировке территории, ведутся предпроектные работы.
Дата завершения строительства, а также источники финансирования, заммэра не назвал.