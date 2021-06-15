Белград, , 10:51 — REGNUM Высокопоставленный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил удовлетворение продолжающимся диалогом между представителями Белграда и Приштины в Брюсселе. Об этом 15 июня сообщает сербское новостное агентство RTS.

Боррель накануне сегодняшней встречи делегаций Белграда и Приштины в Брюсселе заявил, что выстраивать диалог — непросто, но это необходимо для будущего двух сторон. Он подчеркнул, что диалог проходит во время визита президента США Джо Байдена в Европейский союз.

«Приятно встречать в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича и косовского премьер-министра Альбина Курти. Я призываю обе стороны продолжать диалог без промедления и сосредоточиться на результатах, несмотря на все трудности. Диалог будет непростым, но этот процесс необходим населению Косово и Сербии», — указал Боррель.