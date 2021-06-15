Москва, , 10:45 — REGNUM Для исключения США и Чехии из российского списка недружественных стран должны быть основания, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран», — отметил сенатор в своем Twitter.

Для исключения из данного списка должны быть основания. Россия не хочет конфликта, всё «зависит от поведения самих США», подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Североатлантического альянса призвали Россию перестать обозначать Чехию и США как «недружественные государства».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот призыв НАТО обнародован тогда, когда с точки зрения Запада поведение России «безответственное и опасное».

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