Берлин, 15 июня, 2021, 10:40 — ИА Регнум. На немецкой онлайн-площадке Classic Driver выставлен на продажу Jeep Grand Wagoneer 1969 года выпуска с кузовом от Ferrari 365 GT того же года. Об этом сообщается на сайте компании.

Пресс-служба Jerrari Универсал Jerrari

Называется авто Jerrari. Оно представляет собой помесь Jeep Grand Wagoneer и Ferrari.

Модель создал американский бизнесмен Билл Харра. Изначально он планировал создать Jerrari совместно с компанией Ferrari. Однако глава фирмы Ferrari Энцо Феррари отказался участвовать в данном проекте. Тогда Харра самостоятельно создал эту модель.

Под капотом Jerrari функционирует двенадцатицилиндровый мотор максимальной производительностью 365 л. с. Этот мотор заменил штатный 230-сильный «движок» Grand Wagoneer. Система полного привода сохранилась. Американский бизнесмен модернизировал подвеску, заменив в ней амортизаторы. Логотип с лошадью заменён кенгуру.

Стоимость автомобиля доступна по запросу потенциальных покупателей.

Ранее в Германии выставили на продажу советский внедорожник ГАЗ-69 с дизельным мотором британской компании Perkins. Максимальная мощность «движка» равна 44 л. с., а его рабочий объём составляет 1,8 литра.

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