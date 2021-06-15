Ташкент, , 10:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон «О гражданстве Республики Узбекистан». Соответствующий документ опубликовала газета «Народное слово».

Согласно поправкам, гражданами Узбекистана признаются лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории республики с 1 января 2005 года или не менее 15 лет, и не состоявшие в гражданстве иностранного государства.

Кроме того, гражданами Узбекистана признаются дети без гражданства, один из родителей которых признан гражданином республики. Закон вступил в силу с 15 июня 2021 года.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что 20 тыс. человек смогут получить гражданство после изменения соответствующего законодательства.