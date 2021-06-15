Киев, , 10:42 — REGNUM Экономические ограничения со стороны Белоруссии могут быть «болезненными» для Украины. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка 15 июня в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в Белоруссию экспортируется примерно 20% украинских кондитерских изделий и около трети всего пива.

Качка отметил, что новость об остановке поставок бензина А-95 из Белоруссии вызвала «лёгкую панику» на Украине.

«Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином — это были технологические процессы», — добавил он.

Чиновник сообщил, что представители украинского бизнеса просчитывают «план Б» на случай, если прекратится белорусский импорт, от которого они зависят.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что вооружённые силы Украины зависят от поставок топлива из Белоруссии.

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