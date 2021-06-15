Уфа, , 10:34 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Академии наук Башкирии назначен Камиль Рамазанов. Об этом 15 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Сообщается, что он будет исполнять эти обязанности до избрания в установленном порядке главой Академии наук региона.

«Очень надеемся, что Камиль Рамазанов будет свято чтить и хранить все традиции Академии и развивать нашу науку», — подчеркнул Хабиров.

По информации пресс-службы правительства Башкирии, Камиль Рамазанов родился 18 мая 1981 года в Туркмении. Стал выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета. Является доктором технических наук. Начал работать в 2006 году ассистентом кафедры технологии машиностроения Уфимского государственного авиационного технического университета. С 2020 года по 2021 год занимал должность проректора по инновационной деятельности этого университета.