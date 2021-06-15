Джакарта, , 10:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии открыто высказалось в отношении призыва США не ездить в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

США призвали своих граждан не ехать в Индонезию из-за угрозы заражения коронавирусом и возможности теракта.

«В этом нет ничего нового. Индонезия также время от времени предоставляет советы о поездках через приложение Safe Travel», — заявил представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

США также призывают своих граждан отказаться от поездок в Центральный Сулавеси и Папуа из-за недавних гражданских беспорядков.