Москва, , 10:23 — REGNUM Хорошая дискуссия о том, что Байден пообещал взять Украину в НАТО. Во-первых, пообещал, но только если Украина проведёт деолигархизацию и победит коррупцию. Реально ли это? Вряд ли, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Второе: решение о приёме в НАТО — это общее решение членов организации и мнения только США маловато. А Германия и Франция против.

И третье, надо изменить Устав и убрать пункт об отсутствии гражданских военных конфликтов, что касается не только Украины, но и других бывших стран СССР.

А это не просто вызов России — это объявление о начале противостояния другого, более высокого порядка. И мы ответим резким наращиванием своих ядерных ракет и около США и около Европы.

Можно ли верить в такое развитие событий? Обещать — не значит жениться, как известно. Байден гладит, но не кормит Зеленского», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, вхождения Украины в НАТО не должно произойти, это стало бы слишком опасным для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

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