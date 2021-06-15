Ярославль, 15 июня, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославле один из корпусов клинической больницы №9 вновь начнёт принимать пациентов с коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал депутат областной думы Александр Воробьёв. Речь идёт о корпусе в здании бывшей медико-санитарной части Ярославского моторного завода.

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«Сегодня бывшая медсанчасть ЯМЗ опять ковидная. Тяжелых больных переводят в Ярославскую областную клиническую больницу», — написал депутат в Facebook.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области предварительно подтвердили информацию. Приказ о закрытии части плановой помощи, а также открытии ковидных коек должен выйти 15 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае-июне в регионе выросло число пациентов, госпитализированных с признаками COVID-19.