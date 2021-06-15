Пекин, , 10:50 — REGNUM Североатлантическому альянсу следует рационально взглянуть на развитие Китая и прекратить раздувать «теорию китайской угрозы». Такое заявление опубликовала 15 июня миссия КНР при ЕС.

«Китай призывает НАТО рационально взглянуть на развитие КНР, перестать раздувать «теорию китайской угрозы» в любых формах», — подчёркивается в заявлении.

В Китае также призвали альянс не пользоваться законными правами и интересами страны ради манипулирования политикой блока, искусственного разогревания конфронтации и стимулирования геополитического соперничества.

Альянсу, отмечают в КНР, следует тратить больше сил на продвижение верного пути диалога и сотрудничества, поддержание международной и региональной стабильности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня участники саммита НАТО в Брюсселе назвали Китай потенциальной угрозой безопасности альянса.

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